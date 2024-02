Das Line-up des 44. Quellrock Open Air ist komplett

Am Freitag rockt die australische Rockband Wolfmother die Bühne. Die Band aus Sydney wurde 2005 mit ihrem Debütalbum und Singles wie «Dimension» oder «Woman» bekannt und zitiert klassischen Hardrock der 1970er à la Deep Purple und Led Zeppelin. Ein weiteres Highlight ist laut Mitteilung der Veranstaltenden die deutsche Band Donots, die für ihre Hits wie «Calling», «Stop the Clocks» und «Saccharine Smile» bekannt sind. Weiter begleiten Seraina Telli, Palko!Muski und die Opener sowie Gewinner der Startrampe im Jahr 2023 Her Name was Claire den Freitagabend.