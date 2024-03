Am Coverfestival in Davos wirds rockig

Das Coverfestival in Davos geht in die neunte Runde. An diversen Orten im Skigebiet sowie im Nachtleben von Davos und Klosters gibt es rockige Klänge. Den Auftakt macht die AC/DC-Tribute-Band Dirty Deeds ‘79 am Donnerstag, 21. März, im Montanasaal, wie die Verantwortlichen mitteilen. Am Samstagabend treten sie auch auf der Bolgenschanze auf. Die Tage darauf erwartet die Besucherinnen und Besucher ein weiteres, rockiges Line-up: U2, Bruce Springsteen, Foreigner sowie die in Davos bekannte Coverband John Diva & The Rockets of Love sollen härtere Saiten aufziehen. The Beatles, Elton John, Whitney Houston und Bob Marley werden laut den Verantwortlichen etwas sanftere Rhythmen wählen.