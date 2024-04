Unfall in Pany: Jungfahrer verletzt sich bei nächtlichem «Crash»

Am Sonntagmorgen ereignete sich ein Selbstunfall in Pany, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr gegen 3 Uhr auf der St. Antönienstrasse bergwärts. In einer Linkskurve prallte sein Auto zuerst in die rechtsseitige Leitplanke und anschliessend, nachdem es die Strasse nach links überquert hatte, in die bergseitige Mauer. Beim Unfall zog sich der junge Mann Verletzungen zu. Das total beschädigte Auto wurde aufgeladen und abtransportiert.

Laut Mitteilung ging die Meldung des Unfalls erst gegen 17.30 Uhr bei der Kantonspolizei ein. Der Verletzte wurde drei Stunden nach dem Unfall von Angehörigen ins Spital nach Schiers gebracht. Von dort wurde er vom Rettungsdienst Schiers für weitere Behandlungen ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. (red)