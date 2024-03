Zwölf Prozent haben per E-Voting abgestimmt

Das E-Voting habe mehrere Vorteile. Einerseits seien die Stimmberechtigten nicht ortsgebunden und E-Voting sei für im Ausland wohnhafte Schweizerinnen und Schweizer oft die einzige Möglichkeit, um abzustimmen. Ebenso sei es einfacher für Menschen mit Beeinträchtigungen. «Wir haben festgestellt, dass Menschen aus verschiedenen Generationen am E-Voting-Versuch teilgenommen haben», sagte Spadin. Es sei somit also keine Generationenfrage. «Viele Personen betätigen sich online, und es ist ein Gebot der Zeit, auch Abstimmungen elektronisch möglich zu machen», findet er. Ein weiterer Vorteil des E-Votings sei, dass so keine ungültigen Stimmen abgegeben werden könnten. «Wenn der Stimmrechtsausweis nicht unterzeichnet abgegeben wird, ist die Stimme ungültig. Das kann bei der Stimmabgabe auf elektronischem Weg nicht passieren», erklärte der Kanzleidirektor. Zum Thema Sicherheit führte Spadin aus, dass diesbezüglich mehrere Massnahmen im Hintergrund laufen und das System erfolgreich diversen Tests unterzogen wurde. «Das System ist sicher», sagte er und ergänzte, dass es auch in drei anderen Kantonen in den vergangenen Jahren ohne Zwischenfälle im Einsatz gewesen sei.