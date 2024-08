Versteckte Juwelen und beliebte Hotspots: Diese Bündner Seen bieten die perfekte Abkühlung

Auch im Unterengadin kommt der Badespass nicht zu kurz. Der Badesee Lai da Padnal befindet sich westlich unterhalb des Hochalpinen Instituts in Ftan, eingebettet in eine idyllische Berglandschaft. Vom Dorf aus erreicht man den See zu Fuss in rund 15 Minuten. Es gibt verschiedene Spazierwege zum See. Wer mit einem Kinderwagen unterwegs ist, sollte den Weg über die Strasse zum Hochalpinen Institut nehmen und anschliessend den Wanderweg zum See.