Jetzt gehts mit Panoramablick vom Tguma bis Summapunt

Wandern am Schamserberg wird jetzt noch attraktiver. Zum ersten Mal gibt es eine durchgehende Verbindung zwischen den Maiensässen der drei Dörfer Wergenstein, Mathon und Lohn: die Senda da panorama Val Schons, in zweijähriger Bauzeit gemeinsam umgesetzt von der Meliorationsgenossenschaft Berggebiet Lohn/Mathon, der Gemeinde Muntogna da Schons und dem Naturpark Beverin mit dem Projekt «Mia Natira». Der Höhenwanderweg führt laut einer Mitteilung vom Wanderparkplatz Tguma oberhalb von Wergenstein über die Val da Larisch und vorbei am Libi-See nach Summapunt oberhalb von Lohn.