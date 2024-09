Neuer Gault Millau: Koch des Jahres bittet auch in Arosa zu Tisch 

Der Titel «Koch des Jahres 2025» kommt Marco Campanella zu, Chef des «La Brezza». Dieses Restaurant gehört zwar zum Hotel «Eden Roc» in Ascona. Aber ein Bündner Triumph ist es trotzdem. Der 31-jährige Starkoch steht im Winter nämlich im «La Brezza» des Aroser Hotels «Tschuggen» am Herd. Wie im Gault Millau zu lesen ist, begeistert er mit Fleisch und Fisch und macht mit gleichem Elan auch Veganer glücklich. Mit 19 Punkten ausgezeichnet, ist Campanella nun der Jüngste in der höchsten Liga der Schweizer Köchinnen und Köche, der somit neu sieben Personen angehören. Im letztjährigen Guide hatte sich der aktuelle «Koch des Jahres» noch in der Kategorie «Aufsteiger» 17 Punkte für seine Kochkunst im Aroser «La Brezza» gesichert.