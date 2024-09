Zum Geburtstag der Ligia Grischa erhält der «Hof» einen Kunstführer 

Wer durch Trun in Richtung Disentis fährt, kommt ausgangs des Dorfes an einem der auffälligsten und geschichtsträchtigsten Patrizierhäuser der Surselva vorbei: der Cuort Ligia Grischa, dem «Hof» des Grauen Bundes. Passend zum aktuellen 600-Jahr-Jubiläum der Ligia Grischa erscheint dieser Tage bei der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte ein neuer Kunstführer zu diesem imposanten Bauwerk, verfasst von den Autoren Sandro Decurtins und Marc Antoni Nay. Der Inhalt ist in Deutsch, Italienisch und Romanisch verfügbar, wie es in einer Medienmitteilung heisst.