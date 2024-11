45 Kinder schnuppern Medienluft bei Somedia

Die Arbeit im Medienhaus in Chur ist für uns Redaktorinnen und Redaktoren Alltag. Artikel werden geschrieben, Kameras und Mikrofone geschnappt oder Sitzungen geführt. Anders sieht es für die knapp 45 Schülerinnen und Schüler, die an diesem Donnerstag erstmals das Medienhaus in Chur besuchen, aus. «Ich will einmal Moderatorin werden», strahlt ein Mädchen. Weiter geht es mit einem Jungen, der sich in Zukunft einmal als Sportkommentator sieht. Die Berufswünsche sind so vielfältig wie die neugierigen Kinder und Jugendlichen, die an diesem nationalen Zukunftstag Medienluft bei Somedia schnuppern. «Was muss ich tun, um auch einmal Onlineredaktorin zu werden?», fragt eine Schülerin. Sicher ist: Die Kids von heute interessieren sich brennend für die Medienlandschaft.