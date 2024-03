Im «Loucy» wird wieder gefeilscht: Churer Nachtflohmarkt kehrt zurück

«Unser Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, auf der sich die Nacht- und Flohmarktkultur treffen», wird Jan «Smüde» Edelbauer in der Mitteilung zitiert. Die Veranstalter sehen in ihrem Event deshalb etwa keine Konkurrenz zum traditionellen «Gänggalimarkt», sondern eine wertvolle Ergänzung. «Wir ergänzen einander und bereichern damit das kulturelle Leben in Chur», so Egli.