Wieder möchte ein Weisse-Arena-Mann an die Flimser Spitze

Als Eigentümer und Gastgeber des Traditionsbetriebs «Schweizerhof» in Flims-Waldhaus sei Schmidt in der Gemeinde «tief verwurzelt», heisst es in der Medienmitteilung. Ausserdem bringe er aufgrund seiner langjährigen Führungstätigkeit das nötige Rüstzeug für das präsidiale Amt mit. Schmidt hatte 2008 gemeinsam mit seiner Frau Sandra die Leitung des in der vierten Generation geführten Familienbetriebs übernommen; seit Dezember ist er nun wieder als Gastgeber regelmässig vor Ort anzutreffen, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Seine leitende Aufgabe im Management der Weisse Arena Gruppe hat er 16 Jahre lang ausgeübt. Schmidt ist zudem Präsident von Hotelleriesuisse Flims-Laax-Falera, Verwaltungsratsmitglied der Flims Laax Falera Management AG und Vorstandsmitglied von Hotelleriesuisse Graubünden.