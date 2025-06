Kein Unbekannter: Ehemalige CS-Filiale Davos hat neuen Besitzer

Nach der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS wurden in der Schweiz Filialen der beiden Banken zusammengelegt und Standorte geschlossen. In Graubünden gab es Doppelstandorte in Chur, Davos und St. Moritz. Die dortigen CS-Filialen wurden geschlossen und jeweils in UBS-Standorte in unmittelbarer Nähe verlegt. Während die Räumlichkeiten der Credit Suisse in Chur und St. Moritz angemietet waren, gehörte das Gebäude in Davos der CS. Gehörte - denn es wurde Anfang dieses Jahres verkauft.

Neue Besitzerin ist die in Zollikon (Zürich) ansässige Meili Finanz AG. Ihr Verwaltungsratspräsident ist Alfred Meili. Diese Firma gehöre ihm, bestätigte Meili auf Anfrage. Er ist in der Region Davos/Klosters kein Unbekannter. Der im Immobiliengeschäft tätigen, familieneigenen Meili Unternehmungen AG (Zollikon) gehören unter anderem einige Hotels. Darunter befinden sich auch die Klosterser Häuser «Piz Buin» und «Sport». Das vormalige CS-Gebäude liegt an bester Zentrumslage in Davos Platz (siehe Bild).

Wie die Immobilie künftig genutzt werden soll, ist noch unbekannt. «Ich versuche, eine allseits gute Lösung zu finden», teilte Meili mit. (béz)