Seniorin verunfallt in Igis, weil ein Kran die Strasse versperrt

Zum Unfall kam es am Montag kurz nach 8 Uhr auf dem Rebhaldenweg in Igis. Eine 86-jährige Frau musste mit ihrem langsamen Elektrofahrzeug aufs Trottoir ausweichen, weil ein Radkran auf der Strasse positioniert war. Sie prallte mit ihrem kleinen Fahrzeug in einen Gartenzaun und das Gefährt kippte auf die rechte Seite.

Die 86-Jährige verletzte sich am Bein, konnte sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Fahrzeug, das für maximal 20 km/h zugelassen ist, wurde beschädigt und es musste abtransportiert werden. (red)