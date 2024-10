Fair Fashion an den Vintage Days in Laax

Während des Wochenendes vom 5. und 6. Oktober präsentieren Ausstellerinnen und Aussteller im «Riders» Hotel in Laax ihre Kreationen und gewähren den Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die Welt von Conscious Fashion, also bewusster Mode. Das heisst es in einer Mitteilung. Interaktive Showrooms ermöglichen es, das Handwerk der Designerinnen und Designer live mitzuerleben.