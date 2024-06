Postwagen fährt in Thusis 24-Jährigen an

Der 57-jährige Lieferwagenlenker beabsichtigte am Freitag kurz vor 9 Uhr nach einer Auslieferung von Postsendungen an der Compognastrasse retour in einen Einfahrtsbereich zu den dortigen Parkplätzen zu fahren. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, übersah er dabei aus ungeklärten Gründen den hinter dem Lieferwagen befindlichen Fussgänger und fuhr diesen an. Durch diese Kollision erlitt der 24-Jährige leichte Kopfverletzungen. Die Ambulanzcrew der Rettung Mittelbünden nahm die ersten medizinischen Versorgungen beim Verletzten vor. Mit der Rega wurde er anschliessend ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben. (red)

