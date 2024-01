Autofahrer kommt von Strasse ab und kollidiert mit Lastwagen

Gegen 11.20 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Unfall auf der Nationalstrasse bei Grüsch, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr als Teil einer Fahrzeugkolonne von Schiers in Richtung Landquart. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn, kollidierte linksseitig mit der Leitplanke und anschliessend frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto wurde angehoben und kam auf der Leitplanke zum Stillstand.