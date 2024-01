In Madulain: Fünf Pferde sterben bei Kollision mit Zug

Gemäss Polizeimeldung erreichte die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden am Samstag gegen 20.40 Uhr die Nachricht, dass fünf Pferde mit einer Zugkomposition der Rhätischen Bahn (RhB) zusammengestossen seien.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Tiere in La Punt Chamues-ch aus einem Gehege aus und gelangten schliesslich auf das Bahntrasse in der Nähe des Bahnhofs. Anschliessend bewegten sie sich über die Gleise in Richtung Madulain.

Zur gleichen Zeit fuhr eine Zugkomposition vom Bahnhof Madulain in Richtung La Punt Chamues-ch los. In einer unübersichtlichen Kurve kam es zur Kollision zwischen den Tieren und dem Zug. Wegen der Aufprallwucht wurden laut Mitteilung alle fünf Tiere auf der Stelle getötet. Am Triebzug entstand grosser Sachschaden.

Zeitaufwendige Bergung

Aufgrund der abgelegenen Unfallstelle musste ein Spezialfahrzeug der RhB aus Zernez zur Räumung beigezogen werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten fielen acht Züge der RhB aus. Es verkehrten Bahnersatzbusse. (red)