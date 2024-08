Sedrun: Velo und Töff prallen zusammen

Ein 18-Jähriger fuhr am Montag gegen 17.10 Uhr mit seinem Töff über die Hauptstrasse H19 in Sedrun bergwärts in Richtung Oberalppass. Gleichzeitig fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Velo in dieselbe Richtung, wie die Bündner Polizei mitteilt. Unmittelbar bei der Zufahrt zum linksseitigen Gemeindehaus kollidierten die beiden und sie stürzten.

Die Velofahrerin wurde verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettung Surselva mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der Töfffahrer blieb unverletzt. (red)