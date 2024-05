Auto kracht im Dunkeln der Nacht in einen Stall

Auf der Hauptstrasse in Tinizong ist es am Freitagmorgen zu einem Selbstunfall gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden war ein 48-jähriger Autofahrer kurz vor 4.15 Uhr vom Julierpass kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Tiefencastel unterwegs. In Tinizong, auf der Höhe der Abzweigung Ruegna, geriet das Auto aus noch nicht geklärten Gründen links über die Strasse hinaus und prallte in einen Stallteil.

Das Auto und der betroffene Teil des Stalls wurden massiv beschädigt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Beim Autofahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. (red)