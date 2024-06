Ein Ja in Graubünden und Glarus zum Stromgesetz - Gesundheitsvorlagen haben keine Chance

Anita Mazzetta, Präsidentin der Grünen Graubünden, zeigte sich ob dem Resultat zufrieden. «Ich habe aber mit noch einer deutlicheren Zustimmung gerechnet», sagte Mazzetta gegenüber TV Südostschweiz. «Auch aus der Sicht des Umweltschutz' kann man hinter zahlreichen vorliegenden Projekten stehen», so Mazzetta weiter.

Weniger Zustimmung fanden bei den Bündner Stimmberechtigten die anderen drei Vorlagen. Am deutlichsten abgelehnt wird die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» mit 74,61 Prozent Nein-Stimmen.

67,34 Prozent lehnen die Kostenbremse-Initiative ab und 66,58 Prozent die Prämien-Entlastungs-Initiative.

Der Bündner Mitte-Politiker Martin Candinas hatte nach den Hochrechnungen ein Nein zur Kostenbremse-Initiative, die seine Partei lanciert hatte, erwartet. Er sieht jedoch positive Aspekte. «Wir müssen sehen, dass die Initiative auch sehr viel Druck ausgeübt hat. Druck, der zu einem indirekten Gegenvorschlag geführt hat», so Candinas gegenüber Radio Südostschweiz. Zudem hätten Leistungserbringer dank der Initiative erkannt, dass Massnahmen nötig seien.

Der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult sagte am Sonntagnachmittag in Chur, dass der Prämiendeckel ein erster Ansatz einer solidarischer Lösung gewesen wäre. «Die Kosten sind hoch, die Politik weiterhin gefordert, neue Lösungen zu präsentieren, damit die Kaufkraft der Bewohnenden der Schweizer geschützt wird», so Pult. Er sprach sich klar für eine öffentliche Krankenkasse anstelle des heutigen «Pseudowettbewerbes» aus. Roman Hug, Bündner SVP-Nationalrat, sprach von einer Mogelpackung, welche das Stimmvolk glücklicherweise abgelehnt habe. Dass die Politik Lösungen suchen muss, ist auch für Hug die Konsequenz aus den sonntäglichen Abstimmungsergebnissen. Die schädlichere der beiden Vorlagen war die Prämien-Entlastungs-Initiative. Hug spricht sich für eine gute Grundversorgung aus, «darin hat aber nicht alles Platz».

Die Stimmbeteiligung lag bei rund 42 Prozent.