Heute ist der «Bla, Bla, Bla»-Tag – die kuriosesten Feiertage im April

Worum geht es dabei, etwa sinnloses Reden? Die Antwort lautet ja und nein. Die Initianten des Feiertages sehen in ihm einen Tag, an dem du all die Dinge tun kannst, wegen der dir alle auf die Nerven gegangen sind. Ein Zitat lautet folgendermassen: «Also ... hör auf zu rauchen, such dir einen richtigen Job. Nimm ab, nimm zu, und bring den Müll raus!» Der Blah, Blah, Blah Day ist eine Erfindung des amerikanischen Ehepaars Ruth und Thomas Roy. Die beiden gelten inzwischen mit einigem Recht als wahre Koryphäen auf dem Gebiet der kuriosen Feiertage, immerhin haben sie in den vergangenen Jahren über 80 eigene Feier- und Aktionstage ins Leben gerufen.