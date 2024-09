Der Zauber kehrt zurück: Diese Acts erwarten euch diesen Winter auf der Lenzerheide

Weiter heisst es in der Mitteilung, dieses Jahr dürften sich Besucherinnen und Besucher auf eine Vielfalt an Musikrichtungen freuen. Am 20. Dezember bringt etwa Fritz Kalkbrenner mitreissende House Beats nach Lenzerheide und kurz vor Weihnachten sorgt Stress mit seiner MTV-Unplugged-Konzertreihe für Stimmung.