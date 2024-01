Gastronomie: Fast ein Viertel der Proben aus Graubünden und Glarus fallen durch

In Graubünden und Glarus wurden im letzten Jahr in 258 Gastronomiebetrieben Proben zur mikrobiologischen Untersuchung entnommen, wie es in einer Mitteilung des kantonalen Amts für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit heisst. In 30 Betrieben mit sehr unbefriedigenden Resultaten wurden Nachkontrollen durchgeführt. Von 91 Proben mussten 36,3 Prozent beanstandet werden. «Insgesamt waren 23,8 Prozent der 1139 Proben zu bemängeln, 76,2 Prozent erwiesen sich als einwandfrei», heisst es weiter. Im Vorjahr seien 26,2 Prozent mangelhaft gewesen. Eine Erkenntnis der Kontrolleure sei, dass häufige Pächterwechsel und der Fachkräftemangel eine deutliche Verbesserung der Gesamtsituation erschweren.