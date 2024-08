Am Kinderfest in Chur spielen 100 Kinder aus mehr als zehn Nationen

Das Fest dauert von 14 bis 18 Uhr und wird von einer Gruppe geflüchteter Freiwillige organisiert, die aus der Türkei kommen, und seit etwa fünf Jahren in der Schweiz leben. Darüber hinaus arbeiten mehr als 50 türkische Freiwillige mit, «um das Fest zu einem besonderen Erlebnis für alle Teilnehmenden zu machen», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Das Motto am Samstag lautet: Vielfalt feiern, Hoffnung teilen.