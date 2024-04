Snus als Gift für die Zähne

In Baders Praxis in Davos werden immer wieder Patienten behandelt, deren Zahnfleisch wegen des Snus verätzt ist. Vor allem im Unterland seien momentan mehr Fälle bekannt und der Tabakkonsum sei drastisch angestiegen. Die Zahlen sind laut Bader alarmierend. Hierbei betreffe es alle Gesellschaftsschichten und sehr oft auch Jugendliche. In den Jahren von 2018 bis 2022 hat sich der Snus-Konsum bei den 15-Jährigen hierzulande verdoppelt, wie ein Monitoring zeigt. «Jugendliche sind affin für alles, was neu ist. Ist es dazu verboten, wird es umso interessanter», weiss der Zahnarzt. In der Gruppe ist es noch schwerer, Nein zu sagen. Und: «Es braucht nur wenig Nikotin und schon wird man süchtig.»