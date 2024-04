Dokfilm über ein israelisches Dorf, gebaut auf palästinensischen Trümmern im Thusner Kino

Am Samstag, 27. April, informieren im Kino Theater Rätia in Thusis Hakam Awad, HEKS-Landesdirektor in Palästina/Israel, sowie der israelische Regisseur Michael Kaminer über die Situation im Gazastreifen. Anschliessend wird Kaminers Dokumentarfilm «Sar’a» gezeigt. In diesem geht es um die Entstehung des Kibbuz Tzor’a, wo Kaminer 1964 geboren wurde. Dieser Kibbuz wurde 1948 auf den Trümmern des zerstörten palästinensischen Dorfs Sar’a errichtet. Kaminer wurde nie erzählt, dass hier früher andere Leute lebten, und auch nicht, wer diese Leute waren. In seinem Dokumentarfilm «Sar’a» macht er sich anhand von Archivmaterialien, Gesprächen mit den Kibbuz-Gründerinnen und den damals aus Sar’a geflüchteten Palästinensern auf eine Spurensuche nach der lange verschwiegenen Geschichte seines Geburtsortes. Damit konfrontiert er die Gemeinschaft, in der er lebt, mit ihrer Verantwortung für die Vergangenheit. (sz)