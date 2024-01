Trennung und Scheidung: So sehen die Bedürfnisse der Kinder aus

Beziehungsprobleme und Streitigkeiten in der Familie sind für Kinder oft eine Zerreissprobe. Jedes Kind will seine Eltern glücklich sehen, denn Kinder streben grundsätzlich nach Harmonie in der Familie. Das sagt Nadja Estermann. Die Mediatorin aus Landquart weiss, wie schlimm Scheidungen und Trennungen sein können. «Wenn Beziehungen oder Partnerschaften aus verschiedenen Gründen nicht mehr tragbar sind und Eltern sich entscheiden, getrennte Wege zu gehen, bricht meist für die ganze Familie eine Welt zusammen», sagt sie. Deshalb empfiehlt sie Eltern, sich frühzeitig beraten zu lassen.