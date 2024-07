Arbeitsunfall in Rueun: 44-Jähriger erleidet Stromschlag während der Arbeit und stirbt

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem tragischen Unfall in Rueun gekommen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden führte ein 44-jähriger Arbeiter gemeinsam mit seinen Kollegen Instandhaltungsarbeiten an Hochspannungsleitungen durch. Gegen 15.30 Uhr stellten die Kollegen fest, dass der 44-Jährige regungslos im Sicherungsseil hing. Sie seilten ihn sofort mit der Rettungsleine ab und leisteten Erste Hilfe, wie es weiter heisst.



Der Rettungsdienst Surselva und eine Rega-Crew betreuten den 44-Jährigen und führten die Reanimation fort. Laut Mitteilung allerdings ohne Erfolg. Der Arbeiter verstarb.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände dieses Arbeitsunfalls. (red)