Unfall bei Ilanz: 86-jähriger Autofahrer übersieht Töfffahrer und kollidiert mit ihm

Am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr ist es oberhalb von Ilanz zu einem Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Ein 86-jähriger Autofahrer fuhr von Obersaxen kommend talwärts in Richtung Ilanz. Bei der Einmündung in die Lugnezerstrasse übersah er einen Töfffahrer, der in Richtung Cumbel unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision.

Weiter heisst es, der Töfffahrer sei bei dem Unfall verletzt worden. Eine Drittperson brachte ihn in das Regionalspital Surselva. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.