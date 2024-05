Ilanz wird Opfer von zahlreichen Sachbeschädigungen und Sprayereien

Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ist es in Ilanz in den vergangenen Monaten zu diversen Sachbeschädigungen, Unfug und Entwendungen gekommen. Seit Februar gab es 17 Fälle von Sprayereien. Im selben Zeitraum wurden zudem diverse Signalisationen beschädigt oder entwendet. In einem Fall wurden sogar zwei Fundamente mit Wanderweg-Signalisationen ausgerissen und in den Glenner geworfen, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Zuletzt ereignete sich in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag ein weiterer Vorfall, bei dem eine unbekannte Täterschaft die Geschwindigkeits- und Parkverbotsschilder an allen Einfahrtsachsen in die Tempo-30-Zone entfernte. Ein Teil der Schilder wurde später aufgefunden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über zehntausend Franken.