Diese Prominenten laden zum Pilgern durch Graubünden ein

Die Teilnahme an den Pilgertagen ist kostenlos. Wer dabei sein möchte, muss sich allerdings anmelden. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Vereins Jakobsweg Graubünden. (red)

Bischof Joseph Maria Bonnemain setzt am 5. Oktober mit seiner Etappe von Tschiertschen nach Chur die Pilgertage fort. Sein Thema lautet «Aus sich selbst heraus pilgern, führt zur Lebensfülle». Den Abschluss bildet am 2. November Theologieprofessorin Eva-Maria Faber. Ihr Pilgertag unter dem Thema «Pilgern nach der Ankunft – anders weitergehen» verspricht laut Mitteilung tiefgründige Diskussionen.

Am 7. September nimmt Nationalrat Martin Candinas die Pilgerinnen und Pilger mit auf eine Reise, die von Langwies nach Tschiertschen führt. Unter dem Motto «Vom Bergbub zum Politiker auf der Weltbühne» bietet er Einblicke in seinen politischen Werdegang.

Ihr folgen wird am 1. Juni Roman Weishaupt, Kulturschaffender und Direktor des Theaters Chur. Sein philosophischer Pilgerimpuls geht laut Mitteilung der Frage nach, wie wirklich unsere Selbstwahrnehmung ist. Er lädt auf der Strecke von Disentis nach Sedrun zu Gesprächen zum Thema «Bühne, Leben, Pilgern – von der Behauptung des Seins» ein.

Den Auftakt macht Grossrätin Julia Müller am 4. Mai. Auf ihrer Etappe zwischen Rabius und Disentis widmet sie sich dem Thema «Immer mehr in einer endlichen Welt». Dabei teile sie auch politische Überlegungen, heisst es weiter.

«Pilgern ist Wandern mit einem Thema», schreibt der Verein Jakobsweg Graubünden in einer Medienmitteilung. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum und organisiert zu diesem besonderen Anlass unter dem Motto «Mit weniger erfüllter» fünf Pilgertage, die von bekannten Persönlichkeiten aus der Region begleitet werden.