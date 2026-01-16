Jäger erschiesst in der Surselva irrtümlicherweise einen Wolf
Ein Jäger hat Anfang Januar in der Surselva auf der Passjagd versehentlich einen Wolf geschossen. Eigentlich ist diese für Füchse und Dachse vorgesehen.
16.01.26 - 10:39 Uhr
Graubünden
