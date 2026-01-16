×

Jäger erschiesst in der Surselva irrtümlicherweise einen Wolf

Ein Jäger hat Anfang Januar in der Surselva auf der Passjagd versehentlich einen Wolf geschossen. Eigentlich ist diese für Füchse und Dachse vorgesehen.

Agentur
sda
16.01.26 - 10:39 Uhr
Graubünden
Symbolbild: Während der Passjagd erschoss ein Jäger in der Surselva versehentlich einen Wolf.
