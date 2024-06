Auto erfasst beim Berninapass zwei Velofahrerinnen

Am Montagmittag kam es beim Berninapass zu einem Verkehrsunfall. Laut Kantonspolizei Graubünden war ein 30-jähriger Autofahrer nach 12.30 Uhr auf der Forcola di Livigno Strasse von Italien in Richtung Berninapass unterwegs. In einer Rechtskurve schleuderte sein Auto auf einen Ausstellplatz und überquerte anschliessend die Strasse.

Das Auto erfasste zwei Velofahrerinnen, die in die Gegenrichtung unterwegs waren. Ein Team des Rettungsdienstes Poschiavo betreute die beiden Frauen. Eine der beiden im Alter von 44 sowie 50 Jahren wurde mittelschwer verletzt, die andere leicht.

wurden ins Spital nach Samedan gebracht.

Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste aufgeladen und abtransportiert werden. (red)