Experte Marc Monnerat nimmt uns mit in die Rebberge

Sara Marti und Nicole Nett

Marc Monnerat arbeitet seit zehn Jahren in den Rebbergen. Derzeit arbeitet er als Produktionsleiter bei Cottinelli Weinbau in Malans. Die Weinlese ist weitgehend abgeschlossen und der Traubensaft gärt in den Tanks – bis er zu Wein wird. Doch die Arbeiten im Weinkeller laufen noch immer. «Es geht nicht alles auf Knopfdruck», erklärt Monnerat. So läuft das ganze Prozedere von der Traube bis zum Wein ab: