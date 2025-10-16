Experte Marc Monnerat nimmt uns mit in die Rebberge
Nach der Weinlese ist vor der Kellerarbeit: Marc Monnerat arbeitet seit zehn Jahren im Weinkeller. Hier verrät er, was ihn jeden Tag motiviert und worauf er beim edlen Tropfen achtet.
Sara Marti und Nicole Nett
Marc Monnerat arbeitet seit zehn Jahren in den Rebbergen. Derzeit arbeitet er als Produktionsleiter bei Cottinelli Weinbau in Malans. Die Weinlese ist weitgehend abgeschlossen und der Traubensaft gärt in den Tanks – bis er zu Wein wird. Doch die Arbeiten im Weinkeller laufen noch immer. «Es geht nicht alles auf Knopfdruck», erklärt Monnerat. So läuft das ganze Prozedere von der Traube bis zum Wein ab:
«Die Abwechslung macht mir am meisten Spass.» Hier erklärt der Weinkenner, was ihm an seinem Job besonders gefällt und warum schöne Trauben das A und O sind:
Auch seiner Kreativität darf Monnerat ab und zu freien Lauf lassen, wie es hier zu hören ist:
Worauf schaut eigentlich ein Weinkenner, wenn er im Laden einen Wein kauft? Hier die Antwort des Experten:
Inklusiv Lovestory: Direkt auf dem Feld mit der Prättigauerin Vreni Bräu
Und ab aufs Feld geht es in folgendem Audio mit Vreni Bräu aus Grüsch. Sie erklärt, worauf sie bei der Weinlese achtet und welche Trauben keinesfalls in der Kiste landen dürfen. Ausserdem verrät sie, wie sie sich in den Geschäftsführer verliebt hat:
Zum Schluss noch die Frage an dich:
Sara Marti ist Moderatorin bei Radio Grischa und berichtet zudem über regionale und aktuelle Themen. Davor hat sie das Praktikum beim Radio absolviert. Mehr Infos
