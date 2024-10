Wechsel in der Chefredaktion der Medienfamilie Südostschweiz

Nach fast fünf Jahren an der Spitze der Redaktion der Medienfamilie Südostschweiz übergeben Reto Furter und Philipp Wyss ihre Führungsrollen. Wie es in einer Mitteilung von Somedia heisst, verlässt Reto Furter, bisher Co-Leiter der Medienfamilie, das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Philipp Wyss, bisher Chefredaktor Online/Zeitung, wechselt in die Wirtschaftsredaktion.

Auf Wyss folgt ab 1. Februar die 35-jährige Nikola Nording. Sie bringe umfangreiche Erfahrung aus ihrer bisherigen Tätigkeit als Leiterin der Lokalredaktion der Ostfriesen-Zeitung in Leer mit, schreibt Somedia.

Die Gesamtleitung der Medienfamilie übernimmt Joachim Braun. Er war bisher gemeinsam mit Furter Co-Leiter. (red)