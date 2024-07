Krimispass: Es gibt neue Fälle zu lösen

Nicht nur in Savognin gibt es einen Krimifall zu lösen, sondern auch in Bivio mit dem Krimi «Vollgas in den Tod». Beim legendären «Swiss Elite Race» am Julierpass messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer, aber in diesem Jahr kommt ein Top-Favorit von der Strasse ab und verunglückt tödlich. War es wirklich ein Unfall? Dieser Frage gehen die Teilnehmenden nun auf die Spur.