Monteur bei Arbeitsunfall in Disentis verletzt

Der 32-Jährige war am Donnerstag um 16.20 Uhr mit Demontagearbeiten an einer Metallstruktur beschäftigt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Dabei habe er sich mit einer Trennscheibe in den linken Unterarm geschnitten.

Ein Arbeitskollege alarmierte die Polizei. Ein Team des Rettungsdienstes Surselva nahm die medizinische Versorgung beim Verletzten vor und transportierte ihn zum örtlichen Arzt. Seine Verletzungen stellten sich gemäss Polizei glücklicherweise als leicht heraus. (red)