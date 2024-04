Sturz mit Töff: Grossvater verunfallt mit seinem 12-jährigen Enkel

Der 73-jährige Töfffahrer fuhr am Sonntagnachmittag in Begleitung seines 12-jährigen Enkels von St. Moritz Bad kommend über die Via San Gian in Richtung Silvaplana. Wie die Bündner Polizei in einer Mitteilung schreibt, kollidierte er kurz nach 15 Uhr in einem Kreisel Ausgangs von St. Moritz mit der rechtsseitigen Holzleitplanke und stürzte. Dabei wurde sein Enkel leicht verletzt und zur Kontrolle mit der Rettung Oberengadin in die Klinik Gut Spital in St. Moritz gebracht. Der Töff musste aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)