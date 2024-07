Tag der Solidarität in Lostallo: «Wir sind hier, um zu helfen»

Zwei der Freiwilligen sind das Ehepaar Fabian und Mileva Coray. Sie wohnen in Horgen im Kanton Zürich. Mileva Coray ist in Lostallo aufgewachsen und ihre Eltern wohnen noch immer in Lostallo. Gegenüber der «Südostschweiz» erzählen sie, wie sie den Tag wahrgenommen haben. Als ihr Mann am 21. Juni in den Medien vom Unterwetter gelesen hatte, hat sie direkt ihre Eltern kontaktiert. «Ich hatte Angst bekommen und sofort meine Eltern angerufen. Ihr Haus war von Wasser betroffen und wurde überflutet. Ich hatte Angst, da ich nicht wusste, wie schlimm es war. Und es wurde nur schlimmer, als ich die Bilder gesehen habe. Ich war extrem traurig.»