Investoren gesucht: Stadt Chur möchte Welschdörfli rund um Fuhrhalterei aufwerten

Chur möchte den Fortbestand der ehemaligen Fuhrhalterei im Partyquartier Welschdörfli sichern. Dazu plant die Stadt, drei Grundstücke im Baurecht an Investoren abzugeben, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Weil sich die Bausubstanz der Fuhrhalterei in einem schlechten Zustand befinde und eine Sanierung viel Geld koste, sei eine gewinnbringende Vermietung schwierig. Aus diesem Grund gibt die Stadt zusätzlich zur Parzelle, auf dem die Fuhrhalterei steht, auch die beiden benachbarten Parzellen im Baurecht ab.