Zehn Filme für ein kuscheliges Herbstwochenende zu Hause

In dem historischen Drama geht es um vier Schwestern, die unterschiedliche Ziele in einer Zeit verfolgen, wo den Frauen eine Karriere verweigert wurde und sie die Rolle der Ehefrau und Mutter einnehmen sollten. Die Erstausgabe des gleichnamigen Romans von Louisa May Alcott erschien im Jahr 1868 und wurde mehrfach verfilmt. Die Verfilmung von Greta Gerwig wurde im Rahmen der Oscarverleihung im Jahr 2020 sechsmal nominiert.