Der Schmutzige Donnerstag in Kunterbunt

Die Fasnacht in Domat/Ems hat Tradition und ist ein Spektakel, auf das viele Emserinnen und Emser stolz sind. Die ersten Fotografien von Fasnachtsumzügen in der Gemeinde sind unter anderem solche, die kurz nach der Jahrhundertwende im Jahr 1900 entstanden sind. Auch dieses Jahr wurde der letzte Umzug der Saison in Ems am Schmutzigen Donnerstag wieder ausgiebig gefeiert. Zahlreiche Schulklassen – von der ersten Primar- bis zur dritten Oberstufe – zogen in selbst gebastelten Kostümen auf der Umzugsroute durch die Strassen des Dorfes, liessen es für die Zuschauer Konfetti regnen oder beschenkten sie mit Süssigkeiten. Neben kunterbunten Monstern, die von einem Geisterjäger mittels Fangnetz eingefangen wurden, gab es auch Haribo-Gummibärchen, männliche Barbies und weibliche Kens und mit Leimstift bewaffnete Klimakleber, die sich zu Marco Rimas Song «Zehn kleine Klimakleber» in einer Reihe auf die Strasse setzten. Begleitet wurde das ganze Schauspiel musikalisch von den Jung- und Tambouren und mehreren Guggenmusiken.