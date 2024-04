120 Feuerwehrleute im Einsatz: Brand in Domat/Ems verursacht grossen Sachschaden

In Domat/Ems ist am Montagmorgen ein grosser Brand ausgebrochen. Das Bild einer Leserreporterin zeigt einen Stall, der in Flammen steht. Auf Anfrage bestätigte die Kantonspolizei Graubünden den Brand. Kurz vor 7 Uhr ging demnach ein Alarm ein. Das Feuer brach in einem Stall an der Via Nova aus, die sich mitten im Dorf befindet.