Auf den Geschmack gekommen: Douglas eröffnet neuen Store im Landquart Fashion Outlet

Douglas eröffnet am 10. Oktober eine neue Filiale im Fashion Outlet in Landquart. Wie es in einem Schreiben heisst, soll eine Auswahl an Premiummarken und individuellen Beauty-Services das Filialkonzept überzeugen. «Let it Bloom» lautet die Strategie vom Unternehmen, welches in Düsseldorf ihren Hauptstandort hat. Doch was hat die neue Filiale in Landquart zu bieten?