Möglicher Benko-Deal der GKB: Finanzdirektor Martin Bühler erklärt die Rolle der Politik

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) soll dem österreichischen Unternehmer René Benko knapp 60 Millionen Franken geliehen haben (Ausgabe vom Mittwoch). Jetzt ist der Kredit gefährdet, weil Benkos Immobilienimperium zusammengebrochen ist. Auch wenn das die GKB laut Fachleuten nicht in Schräglage bringt, sorgt das Thema für Diskussionen. Diese drehen sich auch um die Rolle der Politik bei der Bündner Staatsbank. Finanzdirektor Martin Bühler erklärt, was die Politik kann und was nicht.