Evangelischer Hilfsverein Chur lädt zu besinnlichem Fest für Menschen in Not

Am 24. Dezember, um 18 Uhr, organisieren der Evangelische Hilfsverein und die reformierte Kirche Chur im Comanderzentrum Chur eine Weihnachtsfeier für Menschen in Not. «Grosse persönliche Not gibt es auf der ganzen Welt. Aber es gibt sie auch, meistens versteckt, vor unserer Haustür», sagt Thomas Rüthemann, Sozialarbeiter der reformierten Kirche Chur. Eingeladen sind laut Pressemitteilung alle, die aus irgendwelchen Gründen Weihnachten nicht zu Hause feiern können oder möchten.