Bündner und Glarner Radiokonzession geht an Radio Alpin - Radio Südostschweiz sendet weiterhin

Konzessionsentscheid: Das Bakom spricht Radio Alpin und nicht mehr Radio Südostschweiz (hier im Livestream zu sehen) ab 2025 Gebührengelder zu.

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hat entschieden: Die Gebührengelder der Radiokonzession für Graubünden, Glarus und das St. Galler Oberland für die Jahre 2025 bis 2034 gehen an Radio Alpin. Hinter dem neuen Radiosender steckt Medienunternehmer Roger Schawinski, der bereits in den 2010-er Jahren um eine Konzession in diesem Sendegebiet von Radio Südostschweiz kämpfte.

Nicht durchsetzen konnte sich also Radio Südostschweiz, das heute im Versorgungsgebiet Südostschweiz - Glarus konzessioniert ist, wie das Bakom in einer Mitteilung schreibt. Es begründet den Entscheid mit gesetzlichen Vorgaben.

Somedia teilt mit, dass Radio Südostschweiz sowohl mit als auch ohne Konzession weitermachen werde. «Das sind wir unseren 64'000 Hörerinnen und Hörern, die Radio Südostschweiz täglich einschalten, schuldig», wird Silvio Lebrument, Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer Medien, zitiert. (red)