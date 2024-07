Heute ist ein Tag für Entspannung und Erholung

Beginnt euren Lazy Sunday ohne Eile. Lasst den Wecker ausgeschaltet und gönnt euch das Vergnügen, so lange zu schlafen, wie es euer Körper es braucht. Wenn ihr aufwacht, bleibt noch ein bisschen im Bett liegen, geniesst die Ruhe und überlegt euch, was ihr Schönes machen könntet. Ein ausgiebiges Frühstück im Bett oder auf dem Balkon mit einer heissen Tasse Kaffee oder Tee und frischen Brötchen kann den Tag perfekt einleiten.

2. Bewegung an der frischen Luft

Auch wenn ein Lazy Sunday dazu verleitet, den ganzen Tag drinnen zu verbringen, ist ein bisschen Bewegung an der frischen Luft sehr wohltuend, auch wenn es regnet. Macht einen gemütlichen Spaziergang in der Umgebung oder eine kleine Wanderung in der Natur. Das sanfte Gehen und die frische Luft helfen, den Kopf frei zu bekommen und den Körper zu revitalisieren. Nutzt die Gelegenheit, die Natur zu geniessen, und lasst die Gedanken schweifen. Falls dies nicht möglich ist, könnt ihr es euch auch auf dem Sofa oder im Bett gemütlich machen und mit diesen Naturgeräuschen die Seele baumeln lassen: