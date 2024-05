Der Wildpflanzen- und Setzlingsmarkt lässt Chur wieder erblühen

«Wo würzige Kräuter und heimische Wildpflanzen gedeihen, fühlt sich nicht nur der Mensch wohl, sondern auch Schmetterlinge und Wildbienen», heisst es in einer Medienmitteilung von Pro Natura Graubünden. Passend zum Frühling findet am Samstag, 18. Mai, wieder der alljährige Wildpflanzen- und Setzlingsmarkt in Chur statt.