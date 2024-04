Bagger steht in Zizers in Vollbrand

Am Montag gegen 22.30 Uhr meldete eine Frau der Kantonspolizei Graubünden, dass sie in Richtung Malieta in Zizers ein Feuer sehe. Die Feuerwehr Landquart wurde alarmiert und rückte aus. Sie traf in Zizers einen Kleinbagger in Vollbrand an, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Der Brand war rasch gelöscht und die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Bäume übergreift. Nun wird abgeklärt, wie es zum Brand kommen konnte. (red)